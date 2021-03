A6 Kiesen–Thun Nord – Überholspur ist in der Nacht gesperrt Am Autobahnabschnitt Kiesen–Thun Nord wird auf Hochtouren gebaut. Jetzt stehen nächtliche Sperrungen der Überholspuren an.

Verkehrsumstellung auf der A6 Kiesen–Thun Nord: Das Bild zeigt den erneuerten Mittelstreifen kurz vor Fertigstellung der Arbeiten. Foto: PD

Die Erneuerung des Autobahnabschnitts Kiesen–Thun Nord ist in vollem Gang. «Die erste Etappe, die Erneuerung der Autobahnmitte, konnte inzwischen praktisch abgeschlossen werden», teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit. Als Nächstes werde ab Mitte April die Fahrbahn in Richtung Bern erneuert. Dazu werden die vier Fahrspuren auf der Fahrbahnseite Richtung Thun und der Autobahnmitte konzentriert. «Um den Autobahnverkehr tagsüber möglichst wenig zu behindern und die Ein- und Ausfahrten des Anschlusses Kiesen möglichst offen zu halten, erfolgt die Verkehrsumstellung auf die neue Bauphase schrittweise und zieht sich über rund drei Wochen», schreibt das Astra.

Vom 29. März bis 16. April kommt es laut Astra von Montag bis Freitag praktisch jede Nacht zwischen 20 und 5 Uhr zu Sperrungen der Überholspur. Diese betreffen mal die eine, mal die andere Fahrtrichtung. Die Normalspuren bleiben jeweils offen und befahrbar.

In der Nacht von Dienstag, 6., auf Mittwoch, 7. April (20 bis 5 Uhr), muss zudem beim Anschluss Kiesen die Ausfahrt von Thun her in Fahrtrichtung Kreisel Oppligen gesperrt werden. Grund dafür ist die Vorbereitung von Belagsarbeiten. Der Verkehr wird über den Anschluss Thun Nord und die Bernstrasse umgeleitet. «Weitere Teilsperrungen am Anschluss Kiesen sind ab Mitte April geplant. Details werden zu gegebener Zeit kommuniziert», heisst es in der Mitteilung weiter.

pd