Triumph am Grand Prix von Bern – Überflieger Lobalu lacht sich in die Herzen der Berner Über 23’000 waren am Start – einer stach speziell heraus: Dominic Lobalu gewann den Grand Prix bei idealen Bedingungen mit einer Leichtigkeit wie einst die Weltbesten. Monica Schneider

Er grüsst, er winkt, er salutiert: Kein Problem für Dominic Lobalu, der durch Bern fliegt, als gäbe es kein Auf und Ab. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Und dann begann er dem Publikum zuzuwinken. Die Kinder am Strassenrand abzuklatschen, an manchen Orten salutierte er gar. Gelaufen war Dominic Lobalu da erst die Hälfte der zehn Meilen oder 16 Kilometer des Grand Prix. Doch Zweifel über den späteren Sieger der 41. Austragung gab es da längst nicht mehr. Der 24-Jährige aus Abtwil SG, der in den vergangenen zwölf Monaten für so viele Schlagzeilen auf der Bahn, der Strasse und in verbandspolitischer Hinsicht gesorgt hatte, lief die anspruchsvolle Strecke wie im Rausch. Durch die Altstadt, den Dählhölzli-Wald, über den Bundesplatz und den Aargauerstalden hinauf – die Leichtigkeit dieses Überfliegers erinnerte an die Weltbesten der Szene.