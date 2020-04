Vermummter Mann in Oberbipp – Überfall auf Volg-Filiale Ein junger Mann bedroht die Ladenangestellten in Oberbipp mit einem Messer und fordert die Herausgabe von Geld. Die Kantonspolizei Bern sucht nach dem Flüchtigen.

In dieser Filiale an der Obisgasse kam es zu einem Verbrechen. Quelle: Google Maps

Der Kantonspolizei Bern wurde am Mittwoch kurz vor 13 Uhr ein Überfall auf die Volg-Filiale in Oberbipp gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, betrat nach ersten Erkenntnissen ein vermummter Mann das Lebensmittelgeschäft an der Obisgasse, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Anschliessend flüchtete der Täter mit der Beute in allgemeine Richtung Wiedlisbach.