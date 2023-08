Überfall auf Bijouterie in Gstaad – Mutmassliche Täter gefasst In Frankreich wurden die Personen festgenommen, die mutmasslich im Februar ein Geschäft an der Promenade in Gstaad ausgeraubt hatten. Da sie französische Staatsbürger sind, werden sie nicht ausgeliefert.

Die Polizei konnte die mutmasslichen Täter des Raubüberfalls im Februar in Gstaad festnehmen. Foto: 20min/Michael Scherrer

Die mutmasslichen Täter eines Raubüberfalls auf eine Bijouterie an der Promenade in Gstaad Mitte Februar wurden festgenommen, wie die Kantonspolizei mitteilt. «Beim Raub wurden mehrere Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, und es wurden diverse Wertgegenstände behändigt.» Verletzt wurde niemand, die Täter flohen mit dem Auto. Das Fluchtfahrzeug wurde am gleichen Tag in Rougemont VD aufgefunden.

«In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Schweizer Polizeikorps, der Bundeskriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft Berner Oberland, Eurojust sowie den französischen Strafverfolgungsbehörden und der französischen Polizei konnten nach umfangreichen und aufwendigen Ermittlungen Ende Mai mehrere Personen im Rahmen einer gezielten Aktion in Frankreich festgenommen werden», hält die Kantonspolizei fest.

«Die bis heute getätigten Ermittlungen haben den Verdacht erhärtet, dass die Festgenommenen für den Raub verantwortlich sein dürften.» Die mutmasslichen Täter befinden sich in Frankreich in Haft. Es handelt sich um französische Staatsbürger, welche nicht an die Schweiz ausgeliefert werden, weshalb ein Strafübernahmeverfahren eingeleitet wird.

