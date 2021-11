Hebamme und Ärzte vor Gericht – Überdosis Insulin führte zu irreparablen Gehirnschäden Fataler Fehler am Berner Inselspital: Einer Frau wurde 2015 eine Medikamentenüberdosis verabreicht, sie starb drei Jahre später. Jetzt stehen die Verantwortlichen vor dem Richter. Marius Aschwanden

Zehnfache Dosis: Eine Hebamme verabreichte einer Frau am Inselspital zu viel Insulin. Foto: Getty Images

Es ist ein fataler Fehler, welcher der Hebamme am 24. September 2015 unterläuft. In der Nacht hat eine Frau auf der Geburtenabteilung des Inselspitals per Kaiserschnitt ein Kind auf die Welt gebracht. Doch die Frau ist am Morgen in einem schlechten Zustand, aufgrund einer bekannten Nierenerkrankung drohen akute Herzrhythmusstörungen. Zur Stabilisierung erhält die Hebamme von der anwesenden Assistenzärztin den Auftrag, der Frau eine Mischung aus Glukose und Insulin zu verabreichen. Und dabei passiert es.

Die Hebamme verrechnet sich bei der Vorbereitung der Infusion. Anstelle von 20 Einheiten Insulin zieht sie 200 Einheiten auf – also die 10-fache Dosis. Eineinhalb Stunden nachdem die Frau die Lösung intravenös verabreicht bekommen hat, erleidet sie einen Blutzuckerabfall und damit verbunden irreversible, schwere Hirnschäden.