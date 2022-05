Kritik der Heimberger Bevölkerung – Überbauungspläne im Gegenwind Das Missbehagen und gewisse Ängste an der Infoveranstaltung waren spürbar. Am Montagabend orientierte die Gemeinde über den aktuellen Stand des Projekts «Gesamtentwicklung Bahnhof Heimberg». Murielle Buchs

So könnte das ehemalige Firmenareal der Rigips am Bahnhof Heimberg dereinst aussehen. Foto: PD

Die Stimmung war besonnen – zunächst. Rund 100 Interessierte fanden sich am Montagabend in der Aula Heimberg ein. Sie nahmen an der Informationsveranstaltung der Gemeinde über das Projekt «Gesamtentwicklung Bahnhof Heimberg» teil. «Ich begrüsse Sie herzlich», begann die Gemeindepräsidentin Andrea Erni Hänni frohgestimmt. Doch ähnlich der gewittrigen Stimmung am Nachmittag stieg die Spannung im Saal im Lauf des Abends zunehmend an.

«Leben statt Industrie»