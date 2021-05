Corona-Kredite – Über zwei Milliarden wurden schon zurückbezahlt Von seinen finanziellen Hilfen hat der Bund eine Menge Geld schon wiedererhalten – wohl, weil viele Firmen die Kredite nur vorsorglich bezogen hatten. Selbst aus der Gastro floss Geld zurück. Philipp Felber-Eisele

Geschlossene Geschäfte gehörten nicht nur während der zweiten Welle zum Alltag in der Schweiz. So nahmen etliche Firmen aus dem Detailhandel Notkredite in Anspruch. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Sie waren die wirtschaftliche Nothilfe der ersten Stunde: die Covid-Kredite. Am 20. März im vergangenen Jahr beschloss der Bundesrat mitten in der ersten Corona-Welle ein Programm, um die Liquidität von Firmen zu stützen. Fast 140’000 Firmen nahmen die Hilfe in Anspruch – doch viele sind offenbar nicht mehr darauf angewiesen.

Das Programm mit den Covid-Krediten lief von März bis Ende Juli 2020. Es floss viel Geld: Der Bundesrat sah 40 Milliarden Franken vor. Am Ende nahmen die Firmen rund 17 Milliarden Franken an Krediten in Anspruch. Den Banken kam dabei eine wichtige Rolle zu: Sie mussten die Kredite abwickeln, verbürgt wurden diese vom Bund.

2,1 Milliarden zurückgezahlt

Wer einen solchen Kredit bezogen hat, muss ihn innert acht Jahren zurückzahlen. Im vergangenen Dezember beschloss das Parlament eine Verlängerung der Frist um drei Jahre. Nun zeigt sich: Tausende Firmen haben ihren Kredit bereits deutlich früher zurückzahlen können.

Fast 10’000 Kredite haben Firmen vollständig zurückgezahlt. Teilweise zurückerstattete Kredite tauchen in der Statistik des Bundes nicht auf. Insgesamt flossen fast 2,1 Milliarden Franken wieder zurück. Auffällig dabei: Der Grossteil dieser Summe wurde schon im vergangenen Jahr zurückgezahlt, nämlich 1,6 Milliarden Franken.

Es zeigt sich also, dass wohl etliche Firmen aus Angst vor noch grösseren finanziellen Nöten wegen der Corona-Pandemie die Kredite vorsorglich bezogen haben. Das ist auch sinnvoll: Niemand konnte damals genau voraussehen, wie sich die Wirtschaft entwickeln und welche Restriktionen der Bundesrat einführen würde, um die Pandemie zu bekämpfen.

50 Millionen aus der Gastrobranche

Dass viele Firmen ihre Kredite zurückzahlen können, zeigt auch, dass die Schweizer Wirtschaft sich in der Corona-Krise bisher als ziemlich robust herausgestellt hat.

Überraschenderweise haben sogar Firmen aus der Gastronomie ihre Kredite vollständig zurückbezahlt. Denn die Massnahmen des Bundesrats trafen die Branche hart. Rund 50 Millionen Franken konnten die Betriebe bereits zurückzahlen. Was sich aber auch zeigt: Das sind nur gerade 5 Prozent des gesamten Volumens an Krediten in dieser Branche. In anderen Branchen, etwa dem Gross- oder Detailhandel, liegt die Quote bei fast 15 Prozent.

Mittlerweile wurde das Programm der Covid-Kredite abgelöst. So gibt es Härtefallhilfen für besonders betroffene Branchen. Für viele Unternehmen ist zudem die Kurzarbeitsentschädigung ein wichtiges Instrument, um nicht Konkurs anmelden zu müssen.

