Nachts in Ranflüh – Über zwei Dutzend Gitzi aus Stall gestohlen In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in Ranflüh in den Stall des Ehepaars Bärtschi ein und stahlen 26 kleine Geissen. Jacqueline Graber

26 Tiere fehlen – Bärtschis Stall nach dem Diebstahl. Foto: Christian Pfander

Die Ungewissheit ist für Therese und Urs Bärtschi am schlimmsten. «Wo sind die Gitzi? Leben sie noch, oder wurden sie bereits geschlachtet? Wenn ja, mussten sie vor ihrem Tod noch leiden?» Diese Fragen stellt sich das Ehepaar immer und immer wieder. Denn in der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus seinem Stall in Ranflüh 26 Gitzi gestohlen.

«Die Tat muss irgendwann zwischen 23.30 Uhr und 5 Uhr erfolgt sein», sagt Therese Bärtschi. Die Mieterin, die bei ihnen im Bauernhaus wohne, sei um 23 Uhr noch mit dem Hund draussen gewesen und habe nichts Auffälliges bemerkt. Auch Urs Bärtschi, der um 4.40 Uhr aufgestanden war, hat nichts gehört. Die Tatsache, dass Unbekannte auf ihrem Hof waren, hinterlasse ein mulmiges Gefühl. «Man fragt sich, passiert es wieder?», sagt Therese Bärtschi.