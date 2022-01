Wandern in Mürren – Über verschneite Hügel an die Wintersonne Der Schiltgrat oberhalb von Mürren ist unter Skifahrern ein Begriff. Doch auch zu Fuss kann man den Aussichtspunkt erreichen. Andreas Staeger

Bei Gimmela: Eiger, Mönch und Jungfrau aus ungewohnter Perspektive. Foto: Andreas Staeger

Als der britische Tourismuspionier Henry Lunn Anfang des 20. Jahrhunderts in Mürren ein Hotel kaufte, beschloss er, den Betrieb zwecks besserer Auslastung auch im Winter offen zu halten. Das erforderte neuartige Gästeangebote. Lunn und sein Sohn Arnold dachten sich deshalb neuartige Aktivitäten im Schnee aus.

Zu diesem Zweck funktionierten sie den Ski, in Skandinavien seit Jahrtausenden als Fortbewegungsmittel bekannt, zu einem Instrument um, das sich hervorragend für sportliche Wettkämpfe eignet.

Von der Erfindung des Slaloms

In der Folge entwickelten die beiden Pioniere völlig neue Skipraktiken – beispielsweise das, was heute alle Welt als Abfahrt und Slalom kennt. Die Regeln dafür heckten sie am Fuss des Schilthorns aus und erprobten sie dort auch in der Praxis, indem sie Rennen durchführten. Mürren gilt deshalb als Geburtsstätte des alpinen Skisports. Die britischen Pioniere – insbesondere Arnold Lunn – werden dort noch heute mit Denkmal und Gedenktafel als Helden verehrt.