Langenthals Stadtratspräsidentin – Über Umwege zum höchsten Amt der Stadt Als erste Grünliberale leitete Renate Niklaus-Lanz eine Parlamentssitzung. Sie bezeichnet sich als Langenthalerin durch und durch – und will der Stadt etwas zurückgeben. Tobias Granwehr

Aus beruflichen Gründen war Renate Niklaus-Lanz unsicher, ob sie das Stadtratspräsidium übernehmen sollte. Jetzt ist sie gespannt, was sie in ihrem neuen Amt erwartet. Foto: Adrian Moser

Renate Niklaus-Lanz wurde Ende November mit einem hervorragenden Ergebnis für die GLP in das Langenthaler Parlament wiedergewählt. Sie erzielte am achtmeisten Stimmen aller Kandidierenden. Am Montagabend leitete sie ihre erste Sitzung als Stadtratspräsidentin 2021. Dazwischen erlebte die 58-Jährige turbulente Wochen.

Bei den Gemeindewahlen konnte die GLP von allen Parteien am stärksten zulegen. Neu sitzen vier Grünliberale im 40-köpfigen Stadtrat, bis Ende 2020 war Renate Niklaus noch die einzige Vertreterin. Über diesen Wahlerfolg hat sie sich «unheimlich gefreut», wie sie rückblickend sagt. Obschon die EVP, die Fraktionspartnerin der GLP, zwei von vier Sitzen verloren hatte, schien klar, dass sich Paul Beyeler (EVP) für das Amt als Stadtratspräsident zur Verfügung stellen würde.