Einminütiger Test – Über tausend Sirenen heulen am 1. Februar im Kanton Bern Am 1. Februar um 13.30 Uhr werden im ganzen Kanton Sirenen getestet. Um 14.15 Uhr sind die Wasseralarme in Nähe von Talsperren dran.

Am 1. Februar wird es im Kanton Bern ohrenbetäubend laut. Der Test der über 1000 Sirenen steht an. (Archivbild Sirenenhorcher auf dem Schloss Köniz) Foto: Raphael Moser

In der ganzen Schweiz werden am 1. Februar um 13.30 Uhr die Sirenen getestet. Im Kanton Bern sollen im Rahmen des jährlichen Tests 687 fest installierte und rund 350 mobile Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden, teilte der Regierungsrat am Montag mit.

Der ausgelöste Alarm soll eine Minute dauern und ist ein regelmässig auf- und absteigender Heulton. Die mobilen Sirenen werden auf Fahrrouten getestet. Sie weisen auf einen allgemeinen Alarm hin.

Am selben Tag ab 14.15 Uhr wird in der Nähe von Talsperren der Wasseralarm getestet. Dieser dauert sechs Minuten und besteht aus zwölf tiefen Dauertönen, so der Kanton.

Die Alarmierung erfolgt auch auf digitalem Weg über die Alertswiss-App. Diese App können alle Personen auf ihr Smartphone installieren.

Beim Alarm handelt es sich um einen Test und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Im Falle eines Sirenengeheuls ausserhalb der Kontrolle würden die Behörden via Radio oder App Anweisungen an die Bevölkerung geben.

sda/sih

