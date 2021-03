Emanzipation in Langenthal – Über Lohngleichheit wird nur ungern gesprochen Laut Gesetz müssen heute grössere Unternehmen belegen, dass das Geschlecht keinen Einfluss auf den Lohn hat. Wir haben in Langenthal nachgefragt. Doch einige Fragen bleiben offen. Sabine Gfeller

Geschlecht (und auch Kleidung) soll am Zahltag keine Rolle spielen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Vom 1. Januar bis 20. Februar haben Frauen gratis geschuftet. 51 Tage, 35 offizielle Arbeitstage. Grund: Der Lohnunterschied zwischen Mann und Frau in der Schweiz beträgt heute noch 14,4 Prozent.

Ein Gesetz will diese Ungleichheit – zumindest in grösseren Unternehmen – beheben: Vergangenen Sommer trat eine Anpassung des Gleichstellungsgesetzes in Kraft. Demnach müssen Arbeitgebende mit 100 Angestellten oder mehr die Löhne in ihrem Unternehmen überprüfen und unerklärliche Lohnunterschiede beseitigen. Dies soll dann alle vier Jahre wiederholt werden. Wie sieht es damit aktuell in Langenthal aus? Eine Übersicht zu ausgewählten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern.