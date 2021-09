Kundgebung in Bern – Über hundert Menschen demonstrieren Gegen die Taliban Am Freitagabend gingen in Bern Afghaninnen und Afghanen gegen das Taliban-Regime auf die Strasse. Sie forderten Frieden und Freiheit für ihr Land.

Teilnehmer einer Kundgebung auf dem Berner Bahnhofplatz haben am frühen Freitagabend gegen die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan protestiert. Foto: Keystone/Therese Hänni

Über hundert Personen haben am Freitagabend auf dem Berner Bahnhofplatz gegen die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan protestiert. Eine Rednerin wünschte sich für Afghanistan eine «Demokratie wie in der Schweiz».

Mit der neuerlichen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan würden Frauen- und Menschenrechte missachtet. Frauen dürften nicht mehr studieren, Partner selber auswählen, ja selbst Kleidervorschriften würden ihnen gemacht, betonten verschiedene Wortführende an der Kundgebung.

Die Kundgebungsteilnehmenden forderten Frieden und Freiheit für Afghanistan und wandten sich gegen Unterdrückung. Viele schwenkten Fahnen oder trugen Transparente mit sich. Kurz vor 18 Uhr machte sich die die Kundgebung auf einen Marsch durch die Berner Innenstadt.

SDA/ske

