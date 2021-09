Loubegaffer – Über Fremdgeher und Humpler Luca Hänni und Cordelia Hagi haben Bücher geschrieben. Ted Scapa geht der Stadt Bern fremd. Thomas Fuchs in Ausgehlaune. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Gemeinderat Neto Nause (Mitte) mit Krücken. Foto: Raphael Moser

Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) geht weiterhin an Krücken. Die Loubegaffer hatten bereits vor zwei Wochen vermeldet, dass der Gemeinderat einen Gipsfuss hat. Den Hergang des Unfalls will der sonst ziemlich redselige Nause jedoch für sich behalten. Am vergangenen Donnerstag hatte er anlässlich der Budgetdebatte im Stadtrat seinen ersten öffentlichen Auftritt mit seinen Gehhilfen, die er sehr gekonnt einsetzte.

Ebenfalls für Aufmerksamkeit im nicht besonders armeefreundlich gesinnten Berner Stadtrat sorgte Thomas Fuchs (SVP). Es ist bekannt, dass der Stadtrat und Alt-Nationalrat gern eine Uniform trägt. Der 55-jährige Oberst nahm am Donnerstag in einer Ausgehuniform der Armee an der Spardebatte teil und machte deutlich, dass die Schweizer Armee nach wie vor nicht auf seine Dienste verzichten will. Wie die Loubegaffer herausgefunden haben, können Offiziere bis zum Alter von 65 Jahren Dienst leisten, sofern das Land sie braucht. Die Loubegaffer wagen in diesem Zusammenhang eine These aufzustellen: Oberst Thomas Fuchs hat wohl mehr Diensttage auf dem Buckel als alle anderen Mitglieder des Stadtrats zusammen.