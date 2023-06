Tennis-Grosstalent – ­Über diese 17-jährige Schweizerin erzählt man sich Wunderdinge Céline Naef sorgt gerade für Aufsehen bei den Profis. Sie bringt viel mit für grosse Erfolge. Lange von Melanie Molitor trainiert, möchte sie wie Martina Hingis spielen. Simon Graf

Timing ist alles: Céline Naef verblüffte am Rasenturnier im holländischen ’s-Hertogenbosch. Foto: Mathias Schulz (Imago Images)

Als Céline Naef kurz davor war, in ’s-Hertogenbosch den Court zu betreten, stockte ihr kurz der Atem: Sie traf auf Serena Williams, die extra für dieses Spiel angereist war. Nicht wegen der Schweizerin, sondern wegen ihrer älteren Schwester Venus, die es in der Rasensaison mit 42 nochmals wissen will. Durch die Prominenz auf der anderen Seite des Netzes und der Tribüne hätte sich manch andere durcheinanderbringen lassen. Naef nicht. Sie gewann gegen die fünffache Wimbledon-Siegerin in drei Sätzen und bezwang tags darauf mit Caty McNally (WTA 62) auch erstmals eine Top-100-Spielerin.