10 Jahre nach Fukushima – «Über die Kernkraft gibt es nichts mehr zu diskutieren» Walter Steinmann war als Chef des Bundesamts für Energie mitverantwortlich für die Entscheide nach der Katastrophe von Fukushima. Für ihn war das Unglück Türöffner für eine neue Energieversorgung in der Schweiz. Martin Läubli , Stefan Häne

Ein Bildschirm im Kernkraftwerk Mühleberg kurz vor der Abschaltung am 20. Dezember 2019. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Walter Steinmann gehörte nach der nuklearen Katastrophe in Fukushima zum Kreis der engsten Berater der damaligen Energieministerin Doris Leuthard. Er war damit auch mitverantwortlich für den schnellen Entscheid, die Gesuche für drei neue Atomreaktoren sofort zu sistieren.

Herr Steinmann, für viele war das ein emotionaler Entscheid. Überhaupt nicht. Drei Wochen vor dem Unfall hatte sich der Kanton Bern in einer Abstimmung zwar noch knapp für die Kernkraft ausgesprochen. Aber es war sofort klar: Nach den Ereignissen in Fukushima wäre für eine längere Zeit keine Volksabstimmung über ein neues Kernkraftwerk mehr zu gewinnen.

Walter Steinmann Infos einblenden Foto: Manuel Lopez (Keystone) Walter Steinmann war von 2001 bis 2016 Direktor des Bundesamts für Energie. Er organisierte das Bundesamt neu. Unter seiner Ägide entstanden unter anderem das Stromversorgungsgesetz und neue Förderinstrumente im Energiegesetz. Er ist verantwortlich für die Entwicklung der Energieperspektiven 2035 und 2050. Steinmann gilt eher als Skeptiker gegenüber der Kernkraft. (red)

Es war also kein sachlicher, sondern ein politischer Entscheid? Es war ein pragmatischer Entscheid. Bei der Planung eines neuen Kernkraftwerkes ist jeder Bewilligungsschritt – die Rahmen-, Bau- und Betriebsbewilligung – bis zum Bundesgericht anfechtbar. Selbst bei einem Ja in der Volksabstimmung würde es rund 20 Jahre dauern, bis ein neues Kernkraftwerk Strom produziert. Dieses wirtschaftliche Risiko kann die Strombranche nicht tragen, und Banken sind nicht mehr bereit, das zu finanzieren. Vor Fukushima hätte man das in der Schweiz allenfalls noch riskieren können, weil die Kantone als Eigentümer der Werke notfalls für Verluste geradegestanden wären.

«Vielleicht wäre ohne Fukushima einem neuen Reaktor zugestimmt worden.» Walter Steinmann, ehemaliger Chef des Bundesamts für Energie

Würde ohne Fukushima unsere Energieperspektive anders aussehen? Vielleicht wäre einem neuen Reaktor zugestimmt worden. Aber das Bewilligungsverfahren wäre vermutlich heute noch nicht abgeschlossen. Wenige Jahre vor Fukushima war die verbreitete Meinung, dass eine Energieversorgung mit erneuerbarer Energie wie Sonnen- oder Windkraft viel zu teuer käme. Das Bundesamt für Energie hatte in den ersten Energieperspektiven extra ein Szenario ohne Atomkraft modelliert. Für die Strombranche war so ein Szenario damals undenkbar.

Den Fukushima-Effekt gibt es Infos einblenden Zehn Jahre nach dem Nuklearunfall in Fukushima scheint heute die Katastrophe in der Öffentlichkeit schon fast vergessen. Das gilt aber nicht für die Forschung und Entwicklung. «Auf die Schweiz bezogen, gibt es durchaus einen Fukushima-Effekt», sagt Stefan Oberholzer vom Bundesamt für Energie. Die Energieforschungsstatistik macht das deutlich: Der Bund lancierte kurz nach Fukushima den «Aktionsplan Koordinierte Energieforschung Schweiz». Die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung baute in diesem Zusammenhang acht Schweizer Kompetenzzentren auf, die jeweils verschiedene Universitäten und Forschungsinstitute vereinten und mit der Wirtschaft und Industrie verknüpft waren. Das Förderprogramm Energie deckte das gesamte Spektrum der Innovationskette Energie ab, von der Grundlagenforschung über die anwendungsorientierte Wissenschaft bis zu Verhaltensfragen. Seit 2013 flossen knapp 195 Millionen Franken in dieses Programm. Es wurden 1400 Projekte gestartet und 41 Spin-offs gegründet. Ende des letzten Jahres wurde das Programm abgeschlossen, die Arbeiten werden aber weitergeführt. Dazu kamen Pilot- und Leuchtturmprojekte des Bundesamtes für Energie und Programme des Nationalfonds. Weiter ist das Programm Energie Schweiz ein Umsetzungsinstrument für die Energiestrategie 2050, das nach Fukushima verstärkt wurde. Der Bundesrat will das Programm von 2021 bis 2030 mit 44 Millionen Franken unterstützen. Prioritär sollen dabei Energieprojekte auf dem Gebiet Gebäudeeffizienz, Mobilität und Anlagen für Industrie und Dienstleistungen unterstützt werden. Wie stark der Fukushima-Effekt in den letzten 10 Jahren die Entwicklung der erneuerbaren Energien prägte, ist schwer abzuschätzen. Seit dem Entscheid der Schweiz, aus der Kernenergie auszusteigen, steht die Solarenergie stark im Fokus für unsere Energieversorgung. «Unabhängig von Fukushima hat auch die rasche Industrialisierung und die zunehmende Sensibilität für den Klimawandel die Entwicklung der Fotovoltaik beschleunigt», sagt Stefan Nowak. Der Schweizer Energieexperte leitet das Programm Fotovoltaik der Internationalen Energieagentur. Dass sich die Fotovoltaik allmählich auf dem Markt durchsetzen würde, habe sich aber bereits 2010 abgezeichnet. In den letzten zehn Jahren sind dann die Kosten so stark gesunken, dass Fotovoltaik auf dem Markt konkurrenzfähig ist. «Dass das Schweizer Volk den Ausstieg aus der Kernenergie beschloss, hat sicher auch damit zu tun, dass die Marktentwicklung von Fotovoltaik und Wind weltweit seit Fukushima massiv zugenommen hat», sagt Nowak. Zudem habe die zunehmende Bedeutung von Fotovoltaik und Wind zur Erkenntnis geführt, nicht nur einzelne Technologien zu betrachten, sondern auch deren Verbund und die Integration im Energiesystem. Die Kernkraft hat Bandenergie zu jeder Tages- und Jahreszeit geliefert. Das dezentrale System mit wesentlich mehr neuen erneuerbaren Energien wie Sonnen- und Windkraft verlangt jedoch Speicherkapazitäten, sei es Speicherseen oder chemische Speicher, um während des ganzen Jahres stets eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Der Zubau an Fotovoltaik muss jedenfalls für eine künftige Energieversorgung ohne AKW gemäss dem Branchenverband Swissolar jährlich um den Faktor vier beschleunigt werden. «Was nicht sein kann, ist, die Kernenergie abzustellen und durch fossile Energie, zum Beispiel durch importierten Kohlestrom, zu kompensieren, wir müssen mit den alternativen Energielösungen rechtzeitig parat sein», so Stefan Nowak. (lae)

Bereits gut zwei Monate nach Fukushima kam der Vorschlag des Bundesrates, aus der Kernenergie auszusteigen. Es gibt heute noch Stimmen aus dem bürgerlichen Lager, die das als Zwängerei empfinden. Der Bundesrat stützte sich auf eine solide Grundlage. Die Energieperspektiven hatten gezeigt, dass der Ausstieg möglich ist. Ausserdem: Das Argument des minimalen und damit verantwortbaren Risikos eines grossen Unfalls alle 10’000 Jahre war nach Three Miles Island, Tschernobyl und dann noch Fukushima nicht mehr sehr überzeugend. So hat Fukushima ein Fenster für eine neue Denkweise geöffnet, bei der die Energieeffizienz und die erneuerbaren Energien im Vordergrund stehen. Man muss sich das vorstellen: Mehr als drei Jahre lang hat das Parlament über den Vorschlag des Bundesrates und ein neues Energiegesetz debattiert, es gab mehr als 500 Anträge in dieser «Mutter aller Debatten». Und schliesslich hat das Volk 2017 Ja gesagt. Das war also keine Zwängerei, das war fundiert durchdiskutiert.

Damals war die Klimafrage in der Bevölkerung noch nicht so präsent wie heute, Kernkraft gilt als klimafreundlich. Wäre der Ausgang der Abstimmung heute anders? Das weiss ich nicht. 2017 wurde der Abstimmungskampf zu einer Glaubensfrage hochstilisiert, als ob es nur um die Atomkraft ginge. Dabei hätte man damals auch von einer Klimaabstimmung sprechen können. Immerhin ging es bei der Vorlage ja vor allem um die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien. Der Ausstieg aus der Atomkraft ist übrigens nur im Gesetz und nicht in der Verfassung verankert, wie das eine Volksinitiative wollte. Mit einer Änderung des Kernenergiegesetzes könnte der Ausstieg also rückgängig gemacht werden.

Vertreter der bürgerlichen Parteien beschwören immer wieder langfristig einen Stromengpass im Winter herauf. Steht ein Comeback der AKW-Diskussion an? Über die Kernkraft gibt es nichts mehr zu diskutieren: Die erneuerbaren Energien sind kostengünstiger als neue Kernkraftwerke. Die Energiezukunft wird dezentral, erneuerbar und digital sein. Im letzten Jahr hatten wir einen Rekordzubau an Fotovoltaik. Die Entwicklung muss zwar massiv beschleunigt werden, aber es geht etwas. Die Investitionskosten für Solarenergie sind so stark gesunken, dass es keine üppigen Fördergelder mehr braucht. Dafür müssen die raumplanerischen und baupolizeilichen Hürden weiter abgebaut werden, es braucht noch mehr Informationen und praktische Hilfestellungen wie Bauherrenbegleitungen. Es gibt heute attraktive Geschäftsmodelle für neue erneuerbare Energie, selbst Hauseigentümer können durch einen hohen Eigenverbrauch oder in Eigenverbrauchsgemeinschaften von Fotovoltaik finanziell profitieren.

Aber ohne Atomstrom haben wir ein Problem im Winter, das können Sie nicht wegdiskutieren. Natürlich gibt es bei der Kernkraft keine saisonalen Produktionsschwankungen wie bei der Solarenergie. Das Problem ist aber lösbar. Für den Winter müssen die Speicherseen flexibler bewirtschaftet werden, und es braucht neue Speicherlösungen. Zum Beispiel kann überschüssiger Sommerstrom aus der Fotovoltaik als Wasserstoff für die kalte Jahreszeit zwischengespeichert werden. Weiter müssen wir die Stromnachfrage intelligenter und flexibler steuern und auch die Energieeffizienz steigern. Beispielsweise durch den Ersatz der immer noch verbreiteten elektrischen Widerstandsheizungen.

Diese Steigerung muss in den nächsten Jahren passieren. Ab 2030 werden die AKW allmählich vom Netz gehen, und die Stromnachfrage wird in der Schweiz durch die Elektrifizierung von Verkehr und Wärmeproduktion steigen. Was macht Sie da so optimistisch? Weil die Botschaft des Umstiegs auf klimafreundliche erneuerbare Energien in der Bevölkerung angekommen ist. Man will etwas tun, das zeigen ja auch entsprechende Umfragen immer wieder. Der Handlungsbedarf ist auch von Bundesrat und Parlament erkannt. Das neue CO₂-Gesetz bringt uns weiter auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und für den Strombereich bringt der Bundesrat demnächst eine Vorlage zur Änderung des Energie- und des Stromversorgungsgesetzes. Damit soll der Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion gezielt weiter vorangebracht werden, und einige Massnahmen thematisieren auch explizit die Versorgungssicherheit im Winter.

Der Bund sieht immer noch im Wind ein Energiepotenzial für den Winter. Ist das nicht einfach Wunschdenken? Wind- und Solarkraft in den Bergen haben tatsächlich ein grosses Produktionspotenzial im Winter. Im Energiegesetz gibt es zwar seit 2018 Regeln, die Nutz- und Landschaftsschutzaspekte von Energieprojekten austarieren helfen. Aber das muss nun mit Entscheiden des Bundesgerichts auch verbindlich umgesetzt und allenfalls in weiteren Gesetzesartikeln konkretisiert werden. Das gilt übrigens auch für die Wasserkraft. Der Gewässerschutz soll verhältnismässig bleiben. Sonst geht ein Teil dieser einheimischen, erneuerbaren Ressource verloren.

Sie wollen den Gewässerschutz aufweichen? Nein. Aber der Landschafts- und Gewässerschutz muss dem Nutzen eines für unsere Versorgungssicherheit wichtigen Wasserkraftwerkes bei jedem Projekt gegenübergestellt werden.

In den Energieperspektiven 2050 von 2011 spielte die Gaskraft noch eine wichtige Rolle, falls die Energiemenge durch die Erneuerbaren nicht ausreicht. 2011 gab es für die Energieperspektiven auch noch keine Vorgabe, ein Netto-null-Ziel für Treibhausgase bis 2050 zu modellieren. Jetzt gibt es dieses Ziel. Um es zu erreichen, dürfen fossile Energien künftig nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Die kürzlich vom Bundesamt für Energie vorgestellten Energieperspektiven 2050+ zeigen: Es geht ohne Gaskraft. Dies aber nur mit einem raschen Zubau erneuerbarer Energien und grossen Anstrengungen in der Energieeffizienz. In der aktuellen Gesetzgebung sind Gaskraftwerke nicht verboten. Wenn also der Zubau der Erneuerbaren nicht rasch genug gelingt, bleiben sie eine Option. Sie wären dann aber wohl nur für einige Tage oder Wochen im Winter im Einsatz und müssten 100 Prozent ihrer CO₂-Emissionen kompensieren.

«Ohne Stromabkommen zahlen wir in Zukunft mehr für unsere Versorgung.» Walter Steinmann

Nächstes Jahr steigt Deutschland voraussichtlich endgültig aus der Atomkraft aus. Schwächt das die Versorgungssicherheit der Schweiz? Kurz- und mittelfristig ist die Versorgung nicht gefährdet, wie Studien des Bundesamts für Energie und der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom) zeigen. Langfristig muss aber etwas gehen. In der Schweiz und in der EU. Dazu gehört unter anderem neben mehr Produktionskapazitäten auch der Ausbau der Übertragungsnetze, um den erneuerbaren Strom von den Kraftwerken im Norden Deutschlands zu den Verbrauchszentren im Süden und zu den Speicherseen in den Alpen zu transportieren. Die Schweiz und auch die europäischen Länder sind daran, das umzusetzen.

Entscheidet letztlich nicht ein Stromabkommen, auf das wir schon lange warten, über die Zukunft der Schweizer Energieversorgung? Es wird seit 2007 mit der EU darüber verhandelt. Früher sahen die Schweizer Stromkonzerne in so einem Abkommen keine Vorteile wegen ihrer privilegierten Langfristverträge. Doch die fallen nun allmählich weg. Inzwischen wird die Schweiz im Strommarkt der EU nur noch als Akteur zweiter Klasse behandelt. Die Schweiz ist physikalisch ein wichtiges Glied des europäischen Stromnetzes, man kann uns nicht einfach abhängen. Aber ohne Stromabkommen zahlen wir in Zukunft mehr für unsere Versorgung, und es wird schwieriger, unsere Stromprodukte in die europäischen Märkte zu bringen.

Der Bundesrat will den Strommarkt künftig für alle Kunden öffnen. Wird damit nicht die Energiewende gebremst? Im Gegenteil. Wollen wir mehr dezentralen, erneuerbaren Strom, dann müssen wir diesen auch in den Markt integrieren. Das gelingt nur, wenn alle Akteure, auch kleine private Fotovoltaik-Stromproduzenten, ihr Angebot gleichberechtigt anbieten und handeln können. Dann wird das interessant. Auch die Kleinkunden können dann zwischen verschiedenen Angeboten wählen. Das belebt den Wettbewerb, und die Anbieter werden sich innovativer, effizienter und kostengünstiger aufstellen.