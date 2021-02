Nach mehr als einem Jahrzehnt – Über die Doppelturnhalle wird in Bätterkinden erneut abgestimmt Am 7. März entscheiden die Stimmbürger an der Urne über einen Baukredit von 12,7 Millionen Franken. Das Projekt Turnhalle dreht bereits die zweite Runde. Regina Schneeberger

So soll die Doppelturnhalle mit Tagesschule dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Es ist eine langwierige Geschichte. Bereits seit mehr als zehn Jahren steht der Neubau einer Turnhalle in Bätterkinden auf dem Tapet. Denn die alte Halle, gebaut in den 60er-Jahren, ist in vielerlei Hinsicht nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Garderoben, Turngeräte, Fenster – einiges ist marode. Eigentlich könnte die neue Halle schon längst stehen. 2009 sagte die Stimmbevölkerung Ja zu einem Baukredit von 6,5 Millionen Franken. Doch dann scheiterte das Projekt, weil in der Planung zu viele Fehler passiert waren. Unter anderem zeigte sich, dass der Turnhallenbau 2 Millionen Franken mehr gekostet hätte.