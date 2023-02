Brand in der Zunft zu Webern – Über die Brandursache wird nach wie vor gerätselt In der Nacht auf Montag brannte es im Restaurant Zunft zu Webern in der Unteren Altstadt. Das Lokal ist bereits wieder geöffnet. Quentin Schlapbach

Die Spuren des Brandes sind auch am Tag danach noch gut sichtbar. Foto: Nicole Philipp

Es war Glück im Unglück. Um 1.50 Uhr ging in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stübli des Restaurants Zunft zu Webern die Brandmeldeanlage los. Laut einem Anwohner dauerte es nicht einmal eine Viertelstunde, bis die Feuerwehr vor Ort war. Sie konnte das Feuer in Folge rasch unter Kontrolle bringen. Zu Schaden kam beim Vorfall niemand.

Zwei Tage nach dem Brand sind die Spuren des Feuers vor Ort aber immer noch gut sichtbar. Die Fassade des Hauses ist von den Flammen gezeichnet, in der geborstenen Fensterfront prangen zwei grosse Löcher, die mittlerweile mit einem Karton abgedeckt sind.

Bis das Stübli wieder genutzt werden kann, wird es noch ein Weilchen dauern. Laut Simon Wenger, Geschäftsführer des Restaurants Zunft zu Webern, ist der Raum nach wie vor vom Dezernat für Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern besetzt. Die Fachleute müssen abklären, ob ein elektronisches Gerät das Feuer verursacht hat oder ob es ein Vandalenakt von aussen war. Laut einem Sprecher der Kantonspolizei Bern könne man eine allfällige Brandstiftung derzeit weder ausschliessen noch bestätigen.

Fasnachts-Events finden statt

Der Brand kommt zur Unzeit. Am Donnerstag startet in Bern die Fasnacht. Das Haus der Zunft zu Webern an der Gerechtigkeitsgasse 68 spielt dabei eine wichtige Rolle. Hier finden jeweils Schnitzelbank-Vorführungen und Guggenkonzerte statt.

Doch Simon Wenger kann bereits Entwarnung geben. «Es kann alles wie geplant stattfinden», sagt er. Das Restaurant und die Keller-Bar sind vom Feuer nicht beschädigt worden. Auch der Brandgeruch drang nicht bis in die anderen Räume durch, so Wenger. «Wir konnten das Restaurant am Montag bereits wieder öffnen.» Auch der Schnitzelbank-Soirée am Donnerstagabend steht nichts im Wege. Diese soll wie geplant im Zunftsaal im ersten Stock stattfinden.

Das Restaurant Zunft zu Webern gehört zu den Traditionsbeizen in der Unteren Altstadt. In den vergangenen 20 Jahren führte René Schneider die Beiz. Ende Oktober übergab er das Lokal an Tobias Burkhalter, der mehrere Restaurants in der Stadt führt und zugleich Präsident von Gastro Bern ist.



Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

