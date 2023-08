Eine Pause tut immer gut. Foto: TDG/Martine Dutruit

Erster Schultag irgendwo im Berner Oberland. Schulleiter: «Worauf freut ihr euch am meisten?» Erstklässlerin: «Auf die Pausen.» Wäre es nicht unsere Tochter gewesen, die da so etwas vorwitzig geantwortet hätte, wäre mein Lächeln nicht so gequält gewesen. Immerhin ist das Kind schlagfertig und liegt prinzipiell auch inhaltlich gar nicht so daneben. Denn, das betonen Achtsamkeitsgurus, Work-Life-Balancer, aber auch Fitness-Päpstinnen eindringlich: Vergesst die Ruhephasen nicht!