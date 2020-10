Kolumne – Über den Wolken Irene Graf fragt sich, warum wir in unserer Wahrnehmung nicht öfter mal an der richtigen Stelle den Off-Knopf drücken. Irene Graf

Was beschäftigt Sie die Tage? Immerhin lesen Sie samstags noch Zeitung. Sie sind also daran interessiert, was in ihrem Dorf und in der Welt täglich so passiert. Aber was beschäftigt Sie ganz persönlich? Wohin schweifen Ihre Gedanken ab, wenn Sie ihnen freien Lauf lassen? Und wie sieht es dort aus? Ist da Kummer und Sorge? Eine Krankheit, die Sie bremst? Sehen Sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Oder kribbelt es vielleicht im Bauch vor Glück, Vorfreude und Erwartung? Wie bei einer glücklich schwangeren Frau?

Ich erinnere mich noch so gut an diese Zeit. Damals meinte ich, um mich herum sei alles schwanger. An jeder Ecke entdeckte ich ein niedliches Babybäuchlein. Ständig begegneten mir junge Eltern mit Kinderwagen, und auf jedem zweiten Autoheck prangte dieser «Baby on Board»-Kleber. Meine freudige Erwartung färbte sich komplett auf meine Wahrnehmung ab. Kennen Sie das?