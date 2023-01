Ausflug-Tipp fürs Wochenende – Über den Dächern von Murten Die pittoreske Altstadt von Murten ist ein Bijou für Geschichtsinteressierte und Flaneure: Der mächtige Wehrgang erinnert an eine siegreiche Schlacht gegen die Franzosen, eine Statue an Jeremias Gotthelfs Geburtsort. Rolf Hürzeler

Der Wehrgang ist Teil der gut erhaltenen Altstadt. Foto: Pascal Gertschen

Das freiburgische Städtchen Murten begrüsst mich fürstlich. Ich schreite durch das Berntor aus dem 18. Jahrhundert, das mit seiner goldenen Uhr adliges Flair verheisst. Hinter dieser opulenten Pforte eröffnet die Hauptgasse den Blick auf ein Bijou der Schweizer Architektur. Links und rechts der Strasse erstrecken sich die Lauben behäbiger Bürgerhäuser. Hinter den weitgefächerten Bögen verstecken sich Läden und Beizen, als ob sie die Neugier von Besucherinnen wie Besuchern wecken möchten, das Städtchen zu erkunden. Es liegt unmittelbar an der deutsch-französischen Sprachgrenze.

Die Häuserzeilen mit Laubenbögen und dem Berntor sind Meisterwerke historischer Baukunst. Foto: zVg

Welscher Charme ist spürbar, aber die Einheimischen sprechen einen eigenständig gefärbten Berner Dialekt. Eigentlich wollten ihre Vorfahren einst zum Kanton Bern gehören, doch Napoleon wies den Ort den Freiburgern zu. Murten steht wie die Bundesstadt und Freiburg in der Tradition der Zähringer Fürsten – daher die Lauben.

Stadtmauer mit Ausblick

Ich treffe meine Begleiterin Susanna Baumann, 64, die mich durch das Städtchen führt. Wir spazieren unter den Lauben der Hauptgasse entlang, die einen fast fürsorglich in Obhut nehmen und in der Kälte Schutz bieten. Regional bekannt sind die Paulimetzg, ein traditio­neller Familienbetrieb, oder der Delikatessenladen «vom Fass» mit seiner erlesenen Auswahl an Olivenölen und raffinierten Chutneys.

Auf unserem Spaziergang am oberen Ende der Lauben angelangt, gehen wir nach links durch die enge Schulgasse zur alten Ringmauer. «Den besten Überblick bekommt man von dieser Stadtmauer,» sagt ­Susanna Baumann und weist auf eine Treppe, die zur Zinne hinaufführt. Dort oben eröffnet sich ein Blick über die Dächer Murtens, als hätten dessen Erbauer einst im späten Mittelalter ein Labyrinth aus Ziegeln gebaut.

Gotthelfs Geburtsort

Wie es einst die Wachsoldaten taten, gehe auch ich denselben Gang entlang, der von einem massiven Holzdach geschützt wird. Dabei stelle ich mir vor, wie sich die Soldaten hier im Sommer 1476 gefühlt haben müssen, als sie das Burgunderheer von Karl dem Kühnen in der Ferne erblickten. Sollten sie sich gefürchtet haben, zeigten sie es zumindest nicht: Denn in Murten schlugen die Eidgenossen unter der Führung der ­Berner die Franzosen empfindlich, wie zuvor schon in den Schlachten von Héricourt und Grandson.

Das «Stedtli» am Murtensee lädt zum Flanieren und Staunen. Foto: Switzerland Tourism / Julien Mayer

Von der Ringmauer hinunter geht es zur Deutschen Kirche, die auf den ersten Blick wenig zu bieten hat. Doch hier predigte der Pfarrer Sigmund Bitzius, dessen Sohn als Jeremias Gotthelf Literaturgeschichte schrieb. Der spätere Schriftsteller schrie sich im nebenstehenden Pfarrhaus indes lediglich als Baby die Lungen aus dem Leib und verbrachte den Rest seines Lebens vor allem im Emmental. Vor der Kirche erinnert jedoch kein Kind an den grossartigen Schriftsteller und Moralisten. Vielmehr grüsst mich die Bronze­statue des erwachsenen Gotthelf, die Respekt verlangt: «Gott der Herr hat die Pflichten zuerst gesetzt. Nach den Pflichten erst kommen die Rechte. Nach dem Säen kommt das Ernten», lautet die Inschrift.

Wissenswertes über Murten Infos einblenden Anreise

Mit den SBB ab Bern via Kerzers. sbb.ch



Essen

Hotel Schiff am See, Ryf 53, 3280 Murten

hotel-schiff.ch



Trinken

Café und Confiserie Züger, Hauptgasse 33, 3280 Murten

zuegermurten.ch



Unterkunft

Murtenhof & Krone, Rathausgasse 1–3, 3280 Murten.

murtenhof.ch



Allgemeine Auskünfte

Tourismus Region Murtensee, Hauptgasse 27, 3280 Murten.

fribourgregion.ch

Von der Deutschen Kirche flanieren wir zurück zu den Lauben mit ihren Läden und Beizen. Bei Monnier, einer Confiserie mit Café an der Hauptgasse 25, ist Einkehr. Hier treffen sich die Einheimischen bereits seit 110 Jahren zu einer heissen Schokolade. Dazu bestellen sie Nidlechueche, ein fantastisches Zuckergebäck, das mit der Warnung versehen sein sollte, nicht zu viel auf einmal davon zu essen.

Der Nidlechueche ist eine köstliche Spezialität der Region. Foto: Pascal Gertschen

Wild gewordener Elefant

Susanna Baumann weiss unzählige Geschichten von Murten zu erzählen. Tragikomisch ist ihre Reminiszenz an das Schicksal eines Elefanten im Sommer 1866. Er brannte von einem Wanderzirkus durch, tötete seinen Wärter und hetzte durch die Gassen davon. Die Murtner wussten weder ein noch aus, bestellten eine Kanone aus Freiburg und erledigten das Tier mit einer geballten Ladung. Sein Skelett ist heute im Naturhistorischen Museum der Stadt Bern zu sehen.

Wir spazieren weiter und gelangen schliesslich zum See hinunter zu einem kleinen Hafen. Die Region um den Murtensee ist zweisprachig. Der nördliche Teil ist deutsch-freiburgisch, der südliche Teil gehört zur Waadt mit dem benachbarten Avenches und seinen berühmten Theaterstätten.

