Ausflugstipp – Über dem Wald Vor zwanzig Jahren fiel der Gäggerwald dem Sturm Lothar zum Opfer. Heute kann man auf einem Holzsteg über ihn hinweg schreiten. Eine kurze, aber lehrreiche Wanderung. Sheila Matti

Vom Gäggersteg aus hat man eine herrliche Aussicht auf den Gantrisch und die Freiburger Alpen. Foto: sm

Acht Meter über dem Boden wirkt alles etwas weiter entfernt. Nicht nur das Felsmassiv von Gantrisch und Bürglen, das sich am Horizont erstreckt. Auch der sonst so nahe Waldboden rückt in Distanz.