Angetroffen – Über Butter und Schoggi zum Eis Bruno Haenggi ist sowohl ein Eis- als auch ein Lebenskünstler. Gespräche mit ihm sind geprägt von grossen Erfahrungen und ansteckendem Humor. Alex Karlen

Der Eisskulptur-Künstler Bruno Haeggi in seinem Atelier. Foto: Bruno Petroni

«Das sind japanische Schnitzeisen», erklärt er in seinem Atelier in Interlaken. Eigentlich gleicht das Atelier mit den vielen Werkzeugen inklusive Motorsägen eher einer Werkstatt. Und doch ist es Kunst, die hier entsteht. Ice-Art, also Eiskunst. Denn Bruno Haenggi ist Eiskünstler. Einer der allerbesten der Schweiz, ja von ganz Europa. Davon zeugen viele gewonnene Medaillen von nationalen und internationalen Wettbewerben.

«Die Vergänglichkeit meiner Werke symbolisiert das Leben, denn wir alle sind vergänglich.» Bruno Haenggi

Der Erfolg kam nicht über Nacht. Sondern über Butter und Schoggi. Haenggi ist gelernter Konditor, war unter anderem fast zehn Jahre lang Chefkonditor im Interlakner Grand Hotel Victoria-Jungfrau. «Aber schon als Lehrling war ich von der Eiskunst fasziniert», sagt er. Vor 30 Jahren wagte er den grossen Schritt und machte seine Passion zum Beruf. Seither liefert er seine vergänglichen Kunstwerke an Hotels, Veranstaltungen, an bekannte und unbekannte Menschen, an Organisationen, Institutionen, Vereine und Clubs. Nur im Eispalast auf dem Jungfraujoch schmelzen sie nicht dahin.