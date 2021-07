Ausflugstipp – Über Bunker, Burgen und den Bantiger Nicht jede Wanderung muss zur Expedition ins Hochgebirge eskalieren. Wir waren unterwegs vor den Toren der Stadt und bei der Burgruine Geristein. Cedric Fröhlich

Warum in die Ferne schweifen? Auch vor den Toren der Bundesstadt gibt es verwunschene Pfade zu entdecken. Foto: Raphael Moser

Das Schlimme am Wandern ist ja, dass einige diese Sache so furchtbar ambitioniert angehen. Frühmorgens in einen Zug steigen, ins Oberland fahren, sich in eine Hütte im Hochgebirge schleppen – mir ist das zu viel. Für alle, denen es ähnlich geht, für all die ist diese Tour.

Die Burg Geristein liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Bolligen, an der Flanke des Bantigers, des zweiten Berner Hausbergs. Hier wollen wir heute hin, weil wir uns vage an eine Schulreise erinnern, an Landjäger und an eine Ruine, die etwas versteckt auf einer bewaldeten Anhöhe liegt.