Gastronomie am Thunfest – Über 90 Prozent der Wirtenden machen vom «Zapfengeld» Gebrauch Dank einer neuen Lösung beim Getränkeausschank hat sich der Streit zwischen Wirtenden und Thunfest-OK mehrheitlich gelegt. Dennoch ist die Kritik nicht ganz verstummt. Gabriel Berger

Am letztjährigen Thunfest schenkt ein Mann an einem Gastro-Stand Bowle aus (Symbolbild). Für die Fest-Ausgabe 2023 wurde ein neues Gastrokonzept erarbeitet, das ein «Zapfengeld» vorsieht. Foto: Patric Spahni

Die Wogen gingen hoch – und für ein paar Tage war es das Thema in der Stadt. Vor einem Jahr, unmittelbar vor dem Thunfest, schlossen vier Gastro-Betriebe am Mühleplatz in der Innenstadt kurzfristig ihre Türen. Und protestierten so gegen die Regeln beim Getränkeausschank während des Fests. Wegen der Vorgaben des Hauptsponsors, eines grossen Schweizer Getränkeanbieters, durften sämtliche Gastronomen im Festperimeter auf öffentlichem Grund lediglich dessen Produkte ausschenken. «Wir können doch nicht das Sortiment für zwei Abende wechseln», schrieben die protestierenden Wirtenden auf einem Aushang an ihren Eingangstüren.