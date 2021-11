Initiative in Herzogenbuchsee – Über 600 verlangen Urnenabstimmungen Die Initiative, die verlangt, dass in Herzogenbuchsee wichtige Geschäfte an der Urne entschieden werden, ist eingereicht. Stephan Künzi

Die Initiative wird eingereicht. Foto: PD

Über wichtige Geschäfte soll in Herzogenbuchsee zwingend an der Urne abgestimmt werden – dieser Meinung sind über 600 Einwohnerinnen und Einwohner. Am Dienstag ist die Initiative, die dies fordert, eingereicht worden. Konkret sollen einmalige Ausgaben über 1 Million Franken, wiederkehrende Ausgaben über 250’000 Frnaken sowie Änderungen der Steueranlage nicht mehr der Gemeindeversammlung vorgelegt, sondern eben an die Urne gebracht werden. Die Unterschriften sind in nur drei Monaten zusammengekommen. Eigentlich hätte das Initiativkomitee für seine Arbeit sechs Monate zur Verfügung gehabt, und es wären auch nur 494 Unterschriften nötig gewesen. (skk)