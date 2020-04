Einbahn in Thuner Innenstadt – Über 5000 Personen wollen Verkehrsregime kippen Die Petition gegen das Einbahnregime vom Maulbeerkreisel zum Lauitor ist von 5203 Bürgern unterzeichnet worden. Bis mindestens im Herbst ändert sich aber nichts. Gabriel Berger

Die Verkehrssituation mit den Rückstaus auf der Hofstettenstrasse vor dem Lauitorkreisel in Thun ist für viele Automobilisten nach wie vor ein Ärgernis. Foto: Patric Spahni

«Das Einbahnkonzept ist ein Planungsfehler», schreibt Heinz Lehmann aus Thun. «Ein Affront gegenüber allen Einwohnerinnen und Einwohnern am rechten Thunersee», findet Werner Graf aus Oberhofen. Und Oliver Vinzens aus Hünibach hält fest: «Es braucht eine praktische Lösung und keine Schreibtischvariante!» Diese und über 1900 weitere Kommentare von Menschen aus der Region Thun sind seit November auf der Website Openpetition.eu veröffentlicht worden. Unter dem Titel «Verkehrsmisere infolge Fehlplanungen am rechten Thunerseeufer» lief dort eine Onlinepetition gegen das stark kritisierte Einbahnregime für den Individualverkehr vom Maulbeerkreisel zum Lauitor in der Thuner Innenstadt (wir berichteten). Am Mittwoch ist die Sammlung zu Ende gegangen. Mit 5203 Unterstützenden ist das Ziel von 5000 Signaturen erreicht worden.