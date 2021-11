Messe in Bern – Über 50'000 Besucherinnen und Besucher an Caravan Salon Die Erwartungen der Veranstalter wurden übertroffen: Gerade während der Pandemie boomt das Geschäft mit dem mobilen Reisen.

Eine Besucherin besichtigt einen Wohnwagen: Neben ihr haben das noch 50’599 weitere Menschen getan. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Während fünf Tagen besuchten 50'600 Besucherinnen und Besucher den Caravan Salon in Bern. Die Besucherzahl zeige, wie stark das mobile Reisen gerade in Pandemie-Zeiten boome, teilten die Veranstalter am Montag mit. Ihre Erwartungen an den Verlauf der Messe seien übertroffen worden, schreiben sie in der Mitteilung.

Die 54. Ausgabe des Suisse Caravan Salon fand vom 28. Oktober bis am 1. November unter dem Motto «Alles, um die Welt zu entdecken» statt. Rund 330 Ausstellende präsentierten Fahrzeuge, Zubehör und weitere Innovationen. Zudem wurde dem Thema «Vanlife» ein eigener Bereich gewidmet. «Vanlife» heisst so viel wie «Leben im Bus». In den USA ist «Vanlife» zu einer Art Bewegung und einem Lebensgefühl geworden. Viele Menschen richten sich in einem Kleinbus ein und ziehen durchs Land. Was bei den Hippies der Sechzigerjahre in war, wird heute wieder von einer jüngeren Generation entdeckt.

In Erinnerungen schwelgen? Ein VW-Bus am Caravan Salon. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Auch der Patronatspartner Caravaningsuisse zeigte sich mit der diesjährigen Durchführung «mehr als zufrieden», wie in der Mitteilung steht. In den ersten neun Monaten des Jahres habe es bei den Neuzulassungen von Wohnmobilen ein Plus von 25 Prozent und bei jenen von Wohnwagen ein Plus von sechs Prozent gegeben.

Der Einlass war Personen vorbehalten, die ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen können. Daher galt sowohl in den Messehallen als auch auf dem Bernexpo-Gelände keine Maskenpflicht.

Vergangenes Jahr musste der Caravansalon aufgrund behördlicher Anordnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nach zwei Messetagen vorzeitig abgebrochen werden. Der nächste Suisse Caravan Salon findet vom 27. bis 31. Oktober 2022 statt.

SDA/mb

