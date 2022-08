Heim in Bärau restrukturiert – Über 30 Jahre im Betrieb – und trotzdem entlassen Wieder hat die Stiftung Lebensart Kündigungen ausgesprochen. Und wieder trifft es langjährige Mitarbeiter, die zum Teil schon etwas älter sind. Stephan Künzi

Muss erklären, wieso zwei langjährige Mitarbeiter gehen mussten: Lukas Bär, Geschäftsführer der Stiftung Lebensart. Foto: Nicole Philipp

«Im Zentrum unserer Pflege und Betreuung steht immer der Mensch. Mit dem Einsatz von Kopf, Herz und Hand wollen wir ihm täglich Gutes tun.» Auf ihrer Website versucht die Stiftung Lebensart, ihre Tätigkeit ins beste Licht zu rücken. Und so potenzielle Kundschaft von ihrem Angebot zu überzeugen, in dessen Zentrum noch immer der Heimbetrieb in Bärau steht. Die ehemalige Heimstätte Bärau also.