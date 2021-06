Demonstration in Bern – Über 150 Personen fordern mehr Freiräume In der Berner Innenstadt demonstrieren derzeit über 150 Menschen. Sie solidarisieren sich mit den Hausbesetzerinnen und Hausbesetzern des «Effi 29»-Prozesses und fordern mehr Raum. Salome Studer UPDATE FOLGT

Die Demonstrantinnen und Demonstranten ziehen von der Innenstadt in das Breitenrain-Quartier. Foto: Jürg Spori Sie halten Transparente in den Händen … Foto: Jürg Spori Viele der Aktivistinnen und Aktivisten sind maskiert. Foto: Jürg Spori 1 / 4



In der Stadt Bern demonstrieren am Samstagnachmittag über 150 Aktivistinnen und Aktivisten für mehr Freiräume. Sie beziehen sich dabei unter anderem auf den «Effi 29»-Prozess, bei dem sich 16 Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer vor Gericht wegen Gewalt gegen Beamten und Hausfriedensbruch zu verantworten hatten. Der fast dreiwöchige Prozess endete am Donnerstag mit einem Freispruch aller Angeklagten bezüglich der Ausübung von Gewalt, schuldig gesprochen wurden sie lediglich wegen Hausfriedensbruchs

Auf deren Anliegen und Ideen wollen die Aktivistinnen und Aktivisten gemäss dem Demo-Aufruf auf dem Portal Barrikade.info nun nochmals aufmerksam machen. In ihren Augen stehen die Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer stellvertretend für all jene, die unerschrocken gegen die bestehenden Verhältnisse einstehen und sich für mehr Freiräume und eine sozialere Stadtentwicklung einsetzen.

So marschieren die Demonstrantinnen und Demonstranten mit Transparenten und brennenden Leuchtpetarden in den Händen vom Casino-Platz in Richtung Breitenrainplatz und weiter via Scheibenstrasse zur Wyleregg. Aus den Lautsprechern ertönt laute Musik.

Wegen der Demonstration stand der öffentliche Verkehr auf der Kornhausbrücke während kurzer Zeit still. Wie Bernmobil auf Twitter bekanntgibt, verkehren die Trams der Linie 9 wieder normal. Es ist jedoch weiterhin mit Umleitungen und unregelmässigem Betrieb auf dem Stadtnetz zu rechnen.

Die Polizei ist in der Innenstadt präsent. Auf dem Bundesplatz steht ein Wasserwerfer zum Einsatz bereit und auch das Gebiet rund um das im Jahr 2017 besetzte Haus an der Effingerstrasse ist abgesperrt.

