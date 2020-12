Gemeindepräsidenten treten ab – Über 130 Jahre Erfahrung verabschieden sich in den politischen Ruhestand Nach dem grossen Wahlherbst ist vor der grossen Rücktrittswelle: Ende Jahr wechselt im Raum Bern gleich in 14 Gemeinden die Führung. Stephan Künzi

Der Amtsälteste bringt es auf 20 Jahre, der Amtsjüngste blieb gerade mal ein Jahr: 13 Gemeindepräsidenten und 1 Gemeindepräsidentin treten Ende Jahr in der Region Bern von der politischen Bühne ab. Während ihrer so unterschiedlich langen Zeit im Dienste – und auch im Schaufenster – der Öffentlichkeit reihte sich Sitzung an Sitzung, Versammlung an Versammlung, Arbeitsstunde an Arbeitsstunde.

Die 14 Magistraten stehen auch für die Vielfalt, die das erweiterte Umland der Stadt Bern ausmacht. Mit ihren ganz verschiedenen Persönlichkeiten füllten sie das Amt auf ganz unterschiedliche Art aus. Die 14 Geschichten, die sich hinter den 14 schwarzen Pins auf der Karte oben verstecken.