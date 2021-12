Nostalgische Deutsche – Über 12 Milliarden D-Mark sind noch in Umlauf Die Einführung des Euro jährt sich bald zum 20. Mal. Trotzdem gibt es in Deutschland weiterhin Münzen und Noten des Vorgängers im Wert von mehreren Milliarden.

Von der alten D-Mark sind auch 20 Jahre nach der Einführung des Euro noch viele Noten und Münzen im Umlauf. (Archivbild) Foto: Joerg Sarbach (Keystone)

Was ihre Währung angeht, neigen die Deutschen zur Nostalgie. Insgesamt mehr als 12 Milliarden D-Mark sind laut Deutscher Bundesbank in Form von Münzen und Noten noch im Umlauf. Und das, obwohl sich die Einführung des Euro-Bargelds am 1. Januar zum 20. Mal jährt.

Als die bedeutendste Entscheidung seit der deutschen Wiedervereinigung rühmte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) 1998 die europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Die Einführung des Euro sei im ureigensten deutschen Interesse, denn sie festige Europa als Raum wirtschaftlicher Stabilität.

Euro-Banknoten werden bis 2024 neu gestaltet Infos einblenden 20 Jahre nach der Einführung des Euro bekommt die Gemeinschaftswährung ein Facelift: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angekündigt, dass die Euro-Banknoten grafisch überarbeitet werden sollen. Der Designer Robert Kalina weiss nur zu gut, welche Befindlichkeiten dabei zu beachten sind. Der Österreicher, der die ersten Euro-Banknoten entworfen hatte, erwartet daher eine lebhafte Debatte unter den Europäern und sieht die Gefahr, dass nationale Rivalitäten wieder aufleben, die er mit seinen neutralen Illustrationen vermeiden wollte. «Es ist schon unglaublich, dass es schon 20 Jahre her ist», sagte Kalina der Nachrichtenagentur AFP. Der Grafiker der Oesterreichischen Nationalbank, der inzwischen im Ruhestand ist, war 1996 als Sieger aus einem Wettbewerb zur Gestaltung der ersten Euro-Scheine hervorgegangen. Seine Entwürfe schmückten die anfangs 14,5 Milliarden Scheine mit Werten von fünf bis 500 Euro, die offizielles Zahlungsmittel für fast 350 Millionen Europäerinnen und Europäer sind. Kalina hatte dabei mehrere Herausforderungen zu bewältigen: Er musste Motive finden, mit denen sich alle Europäer identifizieren konnten, ohne dabei ein bestimmtes Land hervorzuheben. Die Scheine sollten aber auch nicht kalt oder anonym wirken. «Die Vorgaben waren sehr streng», erinnert sich der Designer. Porträts berühmter Persönlichkeiten, die üblicherweise für Landeswährungen verwendet werden, waren tabu. Erlaubt waren lediglich anonyme Gesichter. «Das habe ich von Anfang an für mich ausgeschlossen», betont Kalina. Daher sei er auf die Idee gekommen, sich auf Architektur zu konzentrieren. Er liess sich von realen Gebäuden inspirieren und bearbeitete ihr Bild gemeinsam mit einem Architekten und einem Brückenbauingenieur, sodass die Bauwerke «nicht mehr erkennbar waren». Die Motive spiegeln symbolisch verschiedene Jahrhunderte der europäischen Geschichte wider, vom griechisch-römischen Klassizismus auf dem Fünf-Euro-Schein bis zur modernen Architektur auf den 500-Euro-Scheinen, die inzwischen nicht mehr gedruckt werden. Die Fenster und Tore stehen dabei für Offenheit und den «Blick in die Zukunft», während die Brücken laut Kalina die «Verbindung zwischen den europäischen Ländern» untereinander und mit dem Rest der Welt darstellen sollen. Trotz der Krisen rund um den Euro in den vergangenen 20 Jahren habe diese Symbolik für ihn auch weiterhin Gültigkeit, sagte der Designer AFP. Bis 2024 sollen die Euro-Banknoten nun aber überarbeitet werden, wie die EZB kürzlich ankündigte. Nach 20 Jahren sei es «an der Zeit, das Aussehen unserer Banknoten zu überarbeiten, damit sie für Europäer jeden Alters und jeder Herkunft aussagekräftiger werden», sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Für die nächste Serie können nun auch historische Persönlichkeiten oder symbolträchtige Denkmäler ausgewählt werden. Kalina sieht diese Vorgaben skeptisch, die unter anderem von einer Expertenrunde erarbeitet wurden, die mit je einem Vertreter aus den Ländern der Eurozone besetzt war. «Die Frage ist, ob die Menschen so weit sind, dass sie es ertragen können, dass zum Beispiel bekannte Personen abgebildet sind?», gibt der Designer zu bedenken. Er frage sich, ob die Zeit dafür schon reif sei oder «ob dann doch nicht wieder der Neid oder sonstiges aufkommt».

Er könne sich stattdessen vorstellen, dass Musik die Lösung sein könnte. Denkbar sei etwa die Abbildung «grosser Komponisten, die nicht auf ein Land zu reduzieren sind, also ein Beethoven oder ein Mozart». Musik sei eine Sprache, für die «man keine Worte braucht und die jeder versteht».

Deutlich mehr Nüchternheit liess der CDU-Politiker gut ein Jahr nach der Euro-Einführung 2003 erkennen. «Eine Volksabstimmung über die Einführung des Euro und die Abschaffung der D-Mark hätten wir mit grosser Wahrscheinlichkeit verloren», räumte Kohl in einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk ein.

Heiss geliebte D-Mark

Denn der Euro-Einführung ging ein schwieriger politischer Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich voraus: Paris billigte die deutsche Wiedervereinigung. Dafür verzichtete Berlin auf die heiss geliebte D-Mark.

Auch noch Jahre nach dem Verschwinden der D-Mark aus den Portemonnaies stiess die europäische Gemeinschaftswährung in Deutschland auf ein gemischtes Echo: Der Ruf eines «Teuro» hallte ihr wegen teils gestiegener Lebenshaltungskosten noch jahrelang nach.

Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und die Bundeskanzlerin Angela Merkel haben wesentlich zur heutigen Rolle des Euro in der Weltwirtschaft beigetragen. (Archivbild) Foto: Michael Sohn (Keystone)

In der Finanz- und Schuldenkrise mehrten sich die Rufe nach einem Ausschluss Griechenlands, das sich den Beitritt zum Währungsraum mit Schönrechnerei erschummelt hatte. «Scheitert der Euro, dann scheitert Europa», mahnte 2010 dann die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und rechtfertigte so milliardenschwere Rettungspakete als «alternativlos».

Ausdruck europäischer Identität

Heute sei der Euro nicht nur einheitliches Zahlungsmittel, sondern auch Ausdruck europäischer Identität, betonte das Bundesfinanzministerium zuletzt.

Als Konkurrenz zum US-Dollar erdacht, hat der Euro die US-Währung aber nicht ablösen können. In der Corona-Pandemie konnte der Dollar sein Image als sicherer Hafen noch stärken. Der Dollar bleibt mit Abstand internationale Leitwährung. Rund 60 Prozent der Devisen von Zentralbanken sind in Dollar notiert, der Euro steht nur für rund 20 Prozent.

Überlegungen, den Euro zu stärken, seien bisher im Sande gelaufen, sagt ein Verantwortlicher in Brüssel. «Jeder ist einverstanden, wenn es um das Prinzip einer grösseren Rolle für den Euro in der Welt geht – aber über den Weg dorthin besteht keine Einigkeit», sagt er unter Anspielung auf die 27 Mitgliedstaaten.

Digitaler Euro am Horizont

Wenn es nach Christine Lagarde geht, könnte der Euro ein neues Gewand bekommen: Die Chefin der Europäischen Zentralbank treibt die Entwicklung eines digitalen Euro als Ergänzung zum Bargeld voran – in Konkurrenz zu unregulierten Kryptowährungen wie dem Bitcoin, die den Notenbanken ein Dorn im Auge sind.

Währenddessen schlummern weiter viele D-Mark-Münzen und -Noten in Sofaritzen oder auf den Speichern betagter Verwandter. Wer sie findet, muss sich übrigens nicht grämen: Der Umtausch ist zeitlich unbegrenzt möglich, wie die deutsche Bundesbank betont.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.