Inner Wheel Club Oberland – Über 100’000 Franken für Gadmen Inner Wheel unterstützt die nachhaltige Entwicklung des Bergdorfes mit einer Summe von 102’500 Franken an den Projektleiter Thomas Huber.

Thomas Huber erhält den symbolischen Scheck von Christine Winkler Unterberg. Foto: PD

Fast 200 Teilnehmerinnen aus der deutschen und der welschen Schweiz folgten am Mittwoch der Einladung des Inner Wheel Club Berner Oberland zur Distriktkonferenz ins Lindner Hotel Beau Rivage in Interlaken.

Einmaliges Spendenvolumen

Hier konnte Christine Winkler Unterberg die stolze Summe von 102’500 Franken an den Projektleiter Thomas Huber für Gadmen überreichen. Als amtierende Governor war sie ein Jahr unterwegs und hat in 43 Clubs mit Empathie um Hilfe für die nachhaltige Entwicklung der Talschaft gebeten. Das Spendenvolumen ist für Inner Wheel einmalig.

«So können wir am Beispiel des Gadmentals zeigen, wie sich Zukunft gemeinsam gestalten lässt und unser Vorhaben schweizweit zu einem Pilotprojekt machen», freut sich die Governor, die in ihrem Amtsjahr für einen Dorfladen und den geplanten Goldvreneli-Erlebnis-Wanderweg in Gadmen geworben hat.

«Unser Dank gebührt den Clubs, privaten Spendern und Grossspendern sowie der Bank EKI Interlaken für ihr grosszügiges Sponsoring und auch den Rotary-Clubs Interlaken und Thun», sagte Christine Winkler Unterberg weiter.

