Snowpenair auf dem Männlichen – Über 10’000 feierten am neuen Standort Der Snowpenair-Sonntag trumpfte mit Rock und Rock’n’Roll auf. Nachdem am Samstag Schweizer Musik zu hören war, dominierten nun die Österreicher. Janine Zürcher Bruno Petroni (Fotos)

«Das letzte Mal haben wir 2005 auf dem Männlichen gespielt», erzählte Daniel Kandlbauer den Zuhörenden am Sonntag. Der Grindelwalder spielte am zweiten Snowpenair-Tag das Auftaktkonzert. «Damals drehten wir das Musikvideo zum Song ‹Maybe in Heaven›.» Es war die erste Single, die Kandlbauer veröffentlichte, kurz nachdem er bei der Castingshow «MusicStar» den zweiten Platz erreicht hatte.