Schlosskonzerte Thun geht zu Ende – Über 1000 Leute besuchten die 11 Konzerte Die durchschnittliche Auslastung der 54. Schlosskonzerte Thun betrug 90 Prozent. Das Festival bot 11 Konzerte, das letzte ist am 30. Juni im «Mokka». pd/sft

Ein Erinnerungsfoto an die diesjährige Ausgabe der 54. Schlosskonzerte Thun – Bettina Castano und Thomas Demenga. Foto: Patric Spahni

Am Sonntag endete der offizielle Teil der 54. Schlosskonzerte Thun. «Die Bilanz der Konzerte fällt äusserst positiv aus», schreiben die Verantwortlichen in ihrer Medienmitteilung. «Künstlerische Glanzleistungen und eine ausgesuchte Ambiance führten im Monat Juni – vom 10. bis zum 27. Juni – an elf Konzerten über 1000 Besucherinnen und Besucher an die diversen Spielorte ans Festival in und um Thun.»

Mit einem Kontingent von je maximal 100 Leuten im Publikum waren die Konzerte zumeist rasch ausverkauft. «Der intime Rahmen der Konzerte wurde von unseren Besuchern sehr geschätzt», sagt die Geschäftsleiterin Anja Loosli. «Die emotionale Verbindung zwischen den Künstlerinnen und ihrem Publikum war spürbar, und nicht selten nahmen Erstere das Mikrofon für Begrüssungen gleich selber in die Hand.»

Start im KKThun

Es reihte sich Sternstunde an Sternstunde. Im Kultur- und Kongresszentrum KKThun eröffneten Bettina Castaño und Thomas Demenga mit Flamenco und Bach. In den Rittersaal zog es das Publikum zum doppelt geführten Konzert «Von Klassik bis Romantik». Das Pacific Quartet Vienna wusste mit Präzision und Finesse zu überzeugen und verzauberte zudem am Sonntagmorgen Kinder wie Erwachsene mit dem taiwanesischen Märchen «Sonnenmondteich».

Das Picknickdecken-Konzert konnte in diesem Jahr laut Medienmitteilung bei strahlendem Sonnenschein im Park der Villa Séquin stattfinden. «Wie das Publikum gemütlich auf den eigenen Decken sass und das selbst mitgebrachte Picknick zu den Hornklängen genoss, war eine wahre Freude», zeigt sich Caroline Schüpbach-Brönnimann, Präsidentin des Vereins Schlosskonzerte Thun, nachhaltig begeistert.

Olivier Darbellay und seine drei Kollegen führten charmant durch das Konzert «Horn4» und bescherten dem Publikum einen rundum stimmigen Hochsommerabend.

Zwei Zugaben erklatscht

Wie weiter zu lesen ist, zog es am Freitag, 18. Juni, 100 Musikbegeisterte in die Kirche Hilterfingen zum Liederabend von Christoph Prégardien und Julius Drake. Die perfekt aufeinander eingespielten Musiker entführten das Publikum in die Welten von Duparc, Schubert und Wagner. Nach dem 80-minütigen Konzert stand das Publikum vor Begeisterung und erklatschte sich zwei Zugaben.

Das Kolsimcha World Quintet spielte im Quartett feinsten Klezmer im KKThun, was nach mehr als einem Jahr Spielpause das Publikum wie auch die Künstler gleichermassen genossen. «Sie haben uns gefehlt», sagte Olivier Truan sichtlich bewegt.

Neu im Frachtraum Thun

Eine neue Zusammenarbeit entstand mit dem Team des Frachtraum Thun. Der dort stattfindende Jazzabend passte perfekt in den industriellen Rahmen. Die zwei Frauen vom Duo Lottchen erzählten mit «Tales For My Mother» Geschichten über das Muttersein, den Kinderwunsch und noch vieles mehr. Unterstützt wurden sie von der Musikschulband Flying Rockz, die dem Publikum vor dem Hauptact richtig einheizte.

Die 55. Ausgabe findet im Juni 2022 statt.

Das Konzert von Claire Huangci im KKThun wurde in Zusammenarbeit mit Dionix Productions auch live übertragen. Die virtuose Wiederholungstäterin Huangci beglückte einmal mehr ihre Fans. Das doppelt geführte Konzert «Tangobarock – eine musikalische Reise» rundete das Festival ab und bescherte dem Publikum einen feurigen Abschluss.

Ein Pop-up-Konzert im Mokka

Die Geschäftsleiterin Anja Christina Loosli, die künstlerische Leiterin Regula Schär und der Vorstand der Schlosskonzerte Thun blicken auf ein besonderes und wundervolles Festival zurück, das mit dem letzten Pop-up-Konzert am 30. Juni 2021 im Garten der Cafe Bar Mokka definitiv abgeschlossen wird.

Mit dem Festival im Juni 2022 führen die Schlosskonzerte Thun ihre 55. Ausgabe durch. Das detaillierte Programm wird im Januar 2022 vorgestellt.

