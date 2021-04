Covid-Testoffensive – Über 100 Firmen wollen ihre Mitarbeitenden testen lassen Unternehmen mit insgesamt mehr als 50’000 Mitarbeitenden haben sich beim Kanton gemeldet. Doch bei der Umsetzung hapert es noch. Chantal Desbiolles

Corona-Massentests – im Bild in der Berufsschule in Thun – werden zentral organisiert. Unternehmen müssen sich selber um die Testkits kümmern. Foto: Barbara Héritier

Testen, testen, testen. 40 Prozent aller Personen in der Schweiz will der Bundesrat regelmässig testen lassen. Und zwar überall da, wo möglich. Heisst: daheim, in der Schule und in Unternehmen.

Im Kanton Bern haben derweil Pilotversuche mit Corona-Massentests an 24 Schulen begonnen. Nach den Frühlingsferien sollen diese dann flächendeckend stattfinden.

Berner Unternehmen können ihre Mitarbeitenden selber testen. Wenn sie die Tests mit dem Kanton abrechnen wollen, müssen sie sich dafür auf einer offiziellen Plattform anmelden. Aus Unternehmerkreisen wird Kritik laut, dass es bei der Umsetzung noch immer hapere.