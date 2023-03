CS-Übernahme – UBS hält an Marke Credit Suisse fest UBS soll die Marke Credit Suisse noch mindestens drei bis vier Jahre bestehen lassen – unabhängig davon, ob die Banken dann bereits komplett fusioniert sind. Das berichten gut unterrichtete Quellen. Christopher Gilb

Der Credit-Suisse-Schriftzug hat vorerst doch Zukunft. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Bereits ist in den letzten Tagen Nostalgie aufgekommen rund um die Marke CS. Menschen fotografieren sich auf dem Paradeplatz, als würde dieses Sujet nicht mehr lange bestehen. Doch auch wenn die Marke CS in den vergangenen Jahren aufgrund der diversen Skandale an Ansehen verloren hat: «Credit Suisse ist in vielen Märkten ein starker Brand», wie Fusionsexperte Marius Fuchs kürzlich im Interview mit dieser Zeitung sagte. Und auch im Schweizer Sport ist das CS-Logo omnipräsent.