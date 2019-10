UBS erzielt weniger Gewinn

Konkret erzielte die grösste Schweizer Bank in der Periode von Juli bis September einen Vorsteuergewinn von 1,35 Milliarden US-Dollar nach 1,70 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verblieb mit 1,05 Milliarden ebenfalls etwas weniger als in der Vergleichsperiode (1,25 Mrd), wie die UBS am Dienstag mitteilte. Die Erwartungen des Marktes wurden damit aber um 5 bis 10 Prozent übertroffen.

Das Umfeld für Banken ist global kein einfaches. Die Stichworte sind hier etwa die unsägliche Brexit-Geschichte, Handelsstreit zwischen den USA und China, Unruhen in Hongkong, Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Trump. Und nicht zuletzt haben sich die wirtschaftlichen Aussichten massiv verschlechtert. Der Währungsfonds (IMF) nahm zuletzt seine Prognose für die Weltkonjunktur stark zurück – China schwächelt, Deutschland steht kurz vor der Rezession, und auch das globale Rezessionsrisiko ist deutlich gestiegen.

Stellenabbau in der Investment Bank

In diesem Umfeld sank der Geschäftsertrag um rund 5 Prozent auf 7,09 Milliarden und lag damit auch etwas unter den erwarteten 7,17 Milliarden. Da die Aufwendungen mit 5,74 Milliarden Dollar kaum zurückgingen, ergab sich wieder ein Anstieg beim Verhältnis aus Kosten und Erträgen (Cost/Income-Ratio) von rund 81 Prozent (VJ 77%), dies bei einem mittelfristigen Zielwert von 70 Prozent.

Die Bank muss denn auch weiter auf die Kostenbremse treten. Wegen der Zurückhaltung bei Kunden hatte die Bank bereits Anfang Jahr Kosteneinsparungen taktischer Art (Verschiebung von Projekten oder Neueinstellungen etc.) von rund 300 Millionen US-Dollar in Angriff genommen. Diese seien nun implementiert, hiess es von der Bank.

Neu dazu kommen aber auch strategische Abbaumassnahmen. So gab es eine grössere Reorganisation bei der Investment Bank, bei der es auch zu einem grösseren Stellenabbau gekommen ist oder noch kommt. Im vierten Quartal werde dies zu Restrukturierungsaufwendungen von rund 100 Millionen US-Dollar führen, so die Bank in der Mitteilung vom Dienstag. Damit sollen rund 90 Millionen an Kosten eingespart werden. Näher ausgeführt wurde dies jedoch nicht. Mit ihrem Ergebnis in der Investment Bank von (adjustiert) gut 200 Millionen US-Dollar blieb die UBS denn auch unter den Schätzungen des Markes. Wieder neue Gelder angezogen