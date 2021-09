Freispruch für Ralph Hamers – UBS-Chef erhält Rückendeckung im Geldwäschefall In den Niederlanden hat eine Kontrollinstanz für Banker den Ex-ING-Chef von Geldwäscherei-Vorwürfen freigesprochen. Sein Fall ist damit aber längst nicht beendet. Helmut Hetzel , Valentin Ade

Seit einem Jahr steht Ralph Hamers im Dienst der UBS. Von den Geldwäschevorgängen bei seinem früheren Arbeitgeber, der niederländischen ING, will er nichts gewusst haben. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

UBS-Chef Ralph Hamers erhält in seinem Strafverfahren in den Niederlanden Rückendeckung. Die dortige Bankenkammer für Disziplinarrecht (BfD) teilt mit, sie habe keine ausreichenden Beweise, dass Hamers in seiner Zeit als CEO der ING-Bank von Geldwäschepraktiken gewusst habe. Mit ihm wurden 14 weitere Bankmanager freigesprochen.

Die BfD ist als unabhängige Stiftung organisiert und kontrolliert seit 2015 das Verhalten von Bankern und ob sie ihrem obligatorischen Eid gerecht werden, mit dem sie unter anderem versprechen, sich an die Gesetze zu halten und sich gegenüber Gesellschaft und Kunden verantwortungsvoll zu verhalten. Die BfD kann Geldstrafen verhängen und sogar Berufsverbote aussprechen. Sie ist aber kein Gericht. Ihr Freispruch für Hamers bedeutet also nicht automatisch, dass auch die holländische Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Hamers einstellen wird.