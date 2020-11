Weiterer Grossanlass abgesagt – Ubersitz findet nicht statt Die Gemeinde Meiringen und die Trychelmajoren haben entschieden, den traditionellen Ubersitz in der Altjahrswoche dieses Jahr abzusagen.

Der Triichlerzug Unterbach (im Chüjermutz) zieht durch Meiringen. Dieses Jahr ist das Volksfest abgesagt. Foto: Nathalie Günter

Der Gemeinderat Meiringen und die Trychelmajoren der Gemeinden Meiringen, Schattenhalb und Hasliberg haben gemeinsam beschlossen, das Volksfest rund um die Altjahrswoche und den Ubersitz abzusagen, teilt die Gemeinde am Montag mit. «Die Covid-Krise macht auch nicht vor unserem geliebten Brauchtum halt. An eine Altjahrswoche in gewohnter Form ist dieses Jahr nicht zu denken», steht in der Mitteilung weiter. Normalerweise zieht der Ubersitz 8000 bis 10'000 Besucher an.

Trycheln unter Auflagen

Das Trycheln soll unter Auflagen stattfinden können, sofern es die künftigen Massnahmen von Bund und Kanton zulassen würden. Das momentane Konzept umfasse aktuell folgende Punkte:

Der Ubersitz vom 30. Dezember 2020 findet nicht statt.

Die Trychelzüge werden nicht gemeinsam im Meiringer Dorf trycheln – sie bleiben in ihren

Quartieren oder Dörfern und verpflegen sich in eigens für sie eingerichteten Gaststätten unter

strenger Einhaltung der für die Gastronomie geltenden Hygienevorschriften.

Für das Betreiben von Festwirtschaften auf dem Gemeindegebiet Meiringen werden keine

Bewilligungen ausgestellt.

Ziel der Massnahmen sei, eine weitgehende Durchmischung der Bevölkerung oder grössere

Menschenansammlungen zu verhindern und damit das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Die vorliegenden Punkte seien als Zwischenergebnis zu verstehen. Da sich die Situation ständig

verändere, könne momentan nicht abschliessend entschieden werden. Der Gemeinderat Meiringen werde

zu gegebener Zeit wieder informieren.

pd/ngg