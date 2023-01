«Apropos» – der tägliche Podcast – Uber Files: Lobbyismus mit der Brechstange Sie beeinflussten Politiker, instrumentalisierten Fahrer und ignorierten Gesetze: Der Fahrdienst Uber kannte bei seinem Start in der Schweiz wenig Skrupel. Das zeigen geleakte Dokumente. Was hat sich seither getan? Mirja Gabathuler als Host Christian Brönnimann als Gast Vivienne Kuster als Produzentin

2009 rüttelte ein Start-up die Taxibranche weltweit auf. Bis heute verspricht Uber günstige Fahrdienste, mit wenigen Klicks über die App gebucht und von privaten Fahrern angeboten. Seit gut zehn Jahren fahren die Uber-Autos auch durch grosse Schweizer Städte – das sorgte von Beginn an für Konflikte und Kritik. Doch das Unternehmen liess sich nicht beirren. Im Gegenteil: Über geschicktes Lobbying und Beeinflussung der öffentlichen Meinung versuchte Uber, gute Konditionen für das eigene Geschäftsmodell zu schaffen.

Wie unzimperlich und aggressiv das ehemalige Start-up in der Schweiz vorging, zeigen die Uber Files. Ein ehemaliger Toplobbyist und Whistleblower hat 120’000 interne Dokumente geleakt. Christian Brönnimann vom Tamedia-Recherchedesk hat sie sich mit seinen Kollegen Roland Gamp, Oliver Zihlmann und Sylvain Besson angesehen. Im Podcast erzählt er, was diese Dokumente brisant macht – und was sich seither getan hat. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

