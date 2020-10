Kolumne Bern&so – U när isch wider schön Jetzt heisst es: nicht durchdrehen. Martin Burkhalter

Bleib lieber zu Hause, sagte ich mir letztens.

Vorhang.

Ich fuhr mit dem Velo in die Stadt und musste eine Vollbremsung vollführen, weil eine junge Frau mit Kopfhörern in den Ohren auf dem Veloweg ging und mein Klingeln nicht mitbekam.

Vor der Gemüsetheke im Coop musste ich eine Ewigkeit warten, weil ein Mann mit dem Einkaufswagen den Zugang blockierte und sich nicht für die richtige Avocado entscheiden konnte. Er prüfte jede einzelne auf ihre Festigkeit. Seine Maske trug er unter der Nase.

An der Fleischtheke drängelte sich ein Pärchen vor und schmuste rum, bevor sie bestellten.

An der Kasse vermischten sich meine Waren mit jenen des Einkäufers hinter mir, weil er nicht warten konnte und auch nicht Abstand hielt.

Auf der Rolltreppe stand einer links.

Im Bahnhof rempelte mich ein junger Mann an, der auf den Zug eilte.

Am Kiosk war vor mir in der Schlange ein Lottospieler.

Im Café telefonierte ein Mann im Anzug lautstark und benutzte ständig Anglizismen. Seine Frau ging ohne Maske auf die Toilette. Sie trug Jeans mit sehr grossen Löchern.

In der Zeitung stand, dass die Corona-Ansteckungen weiter steigen. Dass es immer weniger freie Notfallbetten gibt, dass die Wirtschaft leidet, dass Arbeitsplätze gefährdet sind, dass sich Swiss-Chefs Boni auszahlen, während das Pflegepersonal immer noch unterbezahlt ist, und es stand, dass die Reichsten der Welt finanziell von der Pandemie profitiert haben.

Ich setzte mich erschöpft auf eine Parkbank, sah den fallenden Blättern zu und sagte mir: Du bleibst künftig besser einfach zu Hause.

Just in dem Moment gingen zwei ältere Damen an mir vorbei. Sie waren eingehakt, lächelten, schäkerten. Sie trugen Foulards um den Kopf, und ich hörte die eine sagen: «Aber Hanni, iz nume nid d Närve verliere. Das geit verbi. U när isch wider schön.»