Tötungsdelikt Des Alpes – U-Haft endet am 6. Mai Die Tatverdächtige im Fall Des Alpes bekommt vor Obergericht teilweise recht: Ihre Untersuchungshaft wird verkürzt. Samuel Günter

Noch laufen die Untersuchungen zum Tötungsdelikt, dem der Wirt des Interlakner Restaurants Des Alpes zum Opfer fiel. Das Obergericht verkürzte die Untersuchungshaft gegen die Tatverdächtige. Foto: Bruno Petroni

Seit dem 9. November sitzt die Tatverdächtige des Tötungsdelikts Des Alpes in Untersuchungshaft. Es handelt sich um die Ehefrau des Opfers, des Pächters des Interlakner Restaurants. Am 17. Februar verlängerte das regionale Zwangsmassnahmengericht Oberland die eigentlich auf drei Monate beschränkte Untersuchungshaft um ein halbes Jahr. Bis zum 6. August also.

Dagegen erhob die Verdächtige Beschwerde vor Obergericht. Der Entscheid sei aufzuheben und sie unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Sie bekam teilweise recht, kommt aber vorerst nicht auf freien Fuss.