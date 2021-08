Tötungsdelikt in Interlaken – U-Haft ein weiteres Mal verlängert Die Frau, die verdächtigt wird, im Oktober 2020 den damaligen Pächter des Restaurants Des Alpes umgebracht zu haben, bleibt in polizeilichem Gewahrsam. Christoph Buchs

Trauerflor vor dem Eingang des Restaurants Des Alpes, sechs Wochen nach der Tötung des langjährigen Pächters. Foto: Bruno Petroni

Am Morgen des 19. Oktober 2020 wurde in einer Wohnung oberhalb des Restaurants Des Alpes in Interlaken ein 61-jähriger Mann tot aufgefunden. Es handelte sich dabei um den damaligen Pächter des Restaurants. Wenige Wochen später verhaftete die Polizei die Gattin des Getöteten. Die 34-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Und diese Untersuchungshaft wurde nun ein weiteres Mal verlängert. Dies bestätigt Evelyne Halder, leitende Gerichtsschreiberin am Regionalgericht Oberland, auf Anfrage dieser Zeitung. Somit bleibt die gebürtige Brasilianerin bis mindestens 6. November in polizeilichem Gewahrsam. Einen entsprechenden Antrag hatte die Staatsanwaltschaft Oberland gestellt; den Entscheid fällte das regionale Zwangsmassnahmengericht Oberland als zuständige Behörde.