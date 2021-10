Mode aus Thun – TV-Auswanderer unterstützen lokales Label Nicht nur ihre Stars-Boutique liegt den TV-Auswanderern Tobias Bayer und Michael Paris am Herzen. Seit kurzem unterstützen sie das Thuner Modelabel Bottom to Top. Christina Burghagen

Michael Paris (links) und Tobias Bayer (rechts) nehmen die Marke Bottom to Top von Norbert Fischer (Zweiter von links) und Dennis Fischer ins Sortiment auf. Foto: Patric Spahni

Im ersten Lockdown auf Fuerteventura fanden die TV-Auswanderer Tobias Bayer und Michael Paris die Ruhe, um ihr nächstes Ziel anzusteuern: eine Boutique in der Thuner Innenstadt. Im März dieses Jahres griff das Paar nach den Sternen und eröffnete in der Oberen Hauptgasse 38 die Boutique Stars. Und weil Stillstand in der Geschäftswelt ja bekanntermassen Rückschritt bedeutet, unterstützen die beiden jetzt ein junges Modelabel, das quasi unterm Weihnachtsbaum gegründet wurde.

Die Cousins Norbert Fischer (26) und Dennis Fischer (17) trafen sich vor zwei Jahren beim Familientreffen zu Weihnachten bei der Grossmutter. Nach opulentem Festmahl sassen die jungen Männer zusammen und bauten Luftschlösser, wie sie sich selbstständig machen könnten.