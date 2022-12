Podium über kulturelle Aneignung – «Tut mein Fuss weniger weh, wenn mir jemand unabsichtlich darauf tritt?» Eine Gesprächsrunde diskutierte die Ricola-Frage «Wer hats erfunden?». Eine Teilnehmerin sagte, was wirklich hinter dem Phänomen der kulturellen Aneignung steckt. Alexander Sury

Kulturelle Aneignung mit Rastas? Wandbild bei der Brasserie Lorraine in Bern. Foto: Beat Mathys

Nachdem Moderator Franz Fischlin das Gespräch in der Berner Johanneskirche im Berner Breitenrainquartier geöffnet hatte für das zahlreich erschienene Publikum, meldete sich alsbald in der ersten Kirchenbank SVP-Stadtrat und Rechtsanwalt Alexander Feuz. «Blackfacing» finde er auch nicht gut, also die Darstellung schwarzer Menschen durch dunkel geschminkte Weisse. Aber man müsse sich schon fragen, ob es nicht kontraproduktiv sei, wenn plötzlich überall Verbote herrschten und vor Gericht angebliche Fälle von kultureller Aneignung eingeklagt würden: «Man kann das Fass so auch zum Überlaufen bringen.»