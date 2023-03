Vision eines neuen Theaterhauses – Tut die Stadt Bern zu wenig für das junge Publikum? Das kulturelle Angebot für Kinder wächst – trotzdem findet eine Gruppe von Berner Theaterschaffenden, es brauche ein «Kompetenzzentrum». Was steckt dahinter? Lena Rittmeyer

Zum Beispiel Sitzkissenkonzerte: Ein Angebot von Bühnen Bern für die Kleinsten. Foto: Franziska Rothenbühler



Braucht es in Bern ein Theater- und Tanzhaus für Kinder und Jugendliche? Dieser Frage ging eine Arbeitsgruppe um die Theaterschaffenden Carol Blanc, Luzius Engel und Doro Müggler nach. Und legt nun nach rund einem Jahr eine umfangreiche Machbarkeitsstudie vor, die sie am Mittwoch im Yehudi Menuhin Forum der Öffentlichkeit präsentierte. Die Studie reicht von einer Analyse der aktuellen Situation, was das kulturelle Angebot für Kinder und Jugendliche in Bern betrifft, bis hin zu Vorschlägen von möglichen Standorten eines neuen Theaterhauses und einer grob skizzierten Finanzierung des Vorhabens.