Aufhebung der Geschlechtertrennung – Turnveteranen spannen mit Frauen zusammen Dieses Jahr dürfen erstmals Frauen mit den Turnveteranen des Oberaargaus und Emmentals tagen – doch sie zeigen sich desinteressiert. Maximilian Jacobi

Arbeiten vereinsübergreifend zusammen: Beat Lucy, Corinne Moor, Hans Sägesser, Richard Borer (v.l.n.r.). Foto: Beat Mathys

Sie fällt auf im Gruppenbild mit Barren: Corinne Moor – als Frau sowie als jüngere Person unter den gestandenen Turnern, die mit ihr posieren.

Moor ist Kommunikationsverantwortliche des Turnvereins Aarwangen. Entstanden ist der Verein 2002 aus der Fusion des Damen- und des Männerturnvereins. Geturnt wird zwar noch immer getrennt, doch in der Vereinsstruktur ist die Geschlechtertrennung Geschichte.

Und doch dürfen Frauen erst in diesem Jahr erstmals an der Tagung der Turnveteranen-Vereinigung Bern Oberaargau-Emmental teilnehmen, die am 23. Oktober in der Mehrzweckhalle Aarwangens stattfindet. Wieso erst jetzt?