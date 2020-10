Angebot in Thun – Turnhalle wird wieder zum Jugendtreff In den Wintermonaten steht die Turnhalle Progymatte wieder jeden Samstagabend für Jugendliche offen – unter Einhaltung eines Schutzkonzepts.

Ab dem 17. Oktober können sich Jugendliche jeden Samstagabend in der Turnhalle Progymatte austoben. Foto: Archiv

Vom 17. Oktober bis 27. März steht den Jugendlichen jeweils am Samstagabend, ab 20.30 Uhr, die Progymatte-Turnhalle offen für Sport, Spiel und Musik. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren.

Die Teilnehmenden haben gemäss einer Mitteilung der Stadt die Möglichkeit, Sportarten wie Volleyball, Fussball oder Basketball auszuüben. Live-DJs begleiten die Abende. Zudem gibt es eine bequeme Sitzecke zum Reden. Ein Team bestehend aus Erwachsenen und Jugendlichen betreut die Teilnehmenden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie findet das Angebot unter strikter Einhaltung eines Schutzkonzepts statt.

«Mit ‹Midnight Thun› ermöglicht die Stadt Thun den Jugendlichen ein sinnvolles und attraktives Freizeitangebot in einem geregelten Rahmen», steht im Communiqué weiter. Nebst der Freizeitgestaltung ist auch die Integration und Prävention Ziel des Projekts.

Im Auftrag des Amts für Bildung und Sport führt die Stiftung Idée Sport die Abende durch. Sie bietet die Veranstaltung unter dem Namen «Midnight Sports» an über 100 anderen Standorten in der Schweiz. In Thun besteht das Jugendprojekt seit 2012.

pd