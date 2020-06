Ausstellung – Turnen in der Endlosschleife In der Ausstellung «Struggle for Pleasure» in der Galerie Beatrice Brunner nimmt die Künstlerin Sibylla Walpen unter anderem den Corona-Fitnesswahn aufs Korn. Helen Lagger

Künstlerin Sibylla Walpen stellt ihre Werke in der Galerie Béatrice Brunner aus. Foto: Susanne Keller

Wer in der heutigen Lifestyle-Gesellschaft Spass haben will, muss sich ganz schön anstrengen. Diese These steht aktuell im Ausstellungsraum der Galerie Beatrice Brunner. «Struggle for Pleasure» – zu Deutsch «Kampf fürs Vergnügen» – lautet der Titel der Einzelausstellung der 1969 in Visp geborenen Künstlerin Sibylla Walpen.